Arvo Sirendi: Rüütel ei tegutsenud poliitilistel eesmärkidel, vaid hoidis maa-aadet

Arnold Rüütli koht on Arvo Sirendi sõnul ajaloos suurem kui enamikul teistel. "Ta on mõjutanud mitmeid protsesse ja temale vastast on peaaegu raske leida. Ainult poliitilistel eesmärkidel võib Rüütli teeneid väikeseks pidada," sõnas Sirendi.