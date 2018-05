Arvo Sirendi: Rüütel on maa-aate hoidja

Omaaegne Maaliidu esimees Arvo Sirendi ütles lühiusutluses, et enam ei nimeta keegi end maapoliitikuks, kuna vanematel maaelanikel on ükskõik, keda valida.

Mis on Arnold Rüütli koht Eesti ajaloos?

Ta on üks nendest, kelle koht ajaloos on suurem kui enamikul teistel. Ta on mõjutanud mitmeid protsesse ja temale vastast on peaaegu raske leida. Ainult poliitilistel eesmärkidel võib tema teeneid väikeseks pidada.

Kas tänases Eesti avalikus pildis on tal õige koht?

Arvan, et enam-vähem. Nüüd ollakse jõudnud sellele tasandile, et teda austatakse kui meest, kes on minevikus palju teinud. Igasugune süüdistus tema aadressil pigem mõjub kahjustavalt sellele, kes teda milleski süüdistab. On hea, et just temal olid need vastutusrikkad kohad, sest me ei tea iialgi, et kui seal oleks olnud keegi teine neil otsustavatel hetkedel, kas valikud oleks langenud selles või teises suunas.



Arnold Rüütli juubelikonverentsile kogunenud inimestega seoses tuleb mõte, et omal ajal räägiti Eesti poliitikas sageli maapoliitikast ja maapoliitikutest. Ka Arnold Rüütel Maarahva Erakonna ja seejärel mõnda aega Rahvaliidu esimehena oli maapoliitik. Teie Maaliidu esimehe ja lühidalt Rahvaliidu esimehena olite samuti. Praegusel ajal ei räägi maapoliitikutest enam keegi. On see nähtus nüüd ajalukku kadunud?