Ehitus-ja tööstusseadmete rendiga tegelev ettevõte AS Storent Investments omandas Soome rendiettevõtte Leinolift Oy. Mõlema ettevõtte äritulud kokku ulatuvad ligikaudu 30 miljoni euroni.

Äritehingu detaile mõlemad osapooled ei avalikustanud.

"See tehing koos viimaste investeeringutega Rootsis, on meie laienemise alguseks Skandinaavia turul,” kinnitab Andris Bisnieks, Storenti asutaja ja juhatuse liige. Tema sõnul võimaldab see neil suurendada valdkonna teadmisi ja laiendada ettevõtte tehnikaparki tervikuna.

"Meil on hea meel, et meie partneriks saab Jouni Leino, kel viimase 10 aasta jooksul õnnestus välja arendada edukas äri koos suurepäraste kliendisuhetega Soomes. Ma tervitan ka kõiki Leinolifti töötajaid Storenti pere liikmeks saamise puhul," lisas Bisnieks.

Leinolift loodi 2006. aastal Soomes. Ettevõtte peamisteks tegevusaladeks on tõstukite ja kraanade rent ja samuti ka tõstmis- ja kraanatööde ning transporditeenuste osutamine ettevõtte oma tööjõu poolt. 2016. aasta keskel laiendas ettevõte oma tegevust upitamis- ja puksiirimisteenusele. Leinolift Oy asutaja, Jouni Leino, jätkab ettevõtte juhtimist.

“Storenti omanduses olles oleme me võimekamad jätkama oma arengut ja laiendama oma klientidele pakutavaid teenuseid, sealhulgas ka sellise tehnika renti, mida meie teenustepaketis varasemalt enne Storentiga ühinemist ei olnud,” mainis Jouni Leino. “Samuti jätkame me oma ettevõtte poolt kõrgeima kvaliteedi pakkumist omas valdkonnas,” lisas ta.

Alates 2014. aastast on Storent’i enamusosalus Darby Private Equity käes, mis on osa investeerimisfirma Franklin Templeton Investments’ist, kelle hallata on üle 700 miljardi dollari suurune investeerimisportfell. 2008. aastal loodud Storent on üks edukam ehitus- ja tööstusseadmete rendiga tegelev ettevõte Baltikumis, pakkudes teenust 21-s rendipunktis Lätis, Leedus ja Eestis.