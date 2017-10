Kui Eestis poleks talunike asendusteenistust, murraks sajad inimesed tööd nõrkemiseni ning oleks haiguse või õnnetuse puhul suures hädas.

Asendusteenistuse teenuse saamiseks on lepingu sõlminud 461 tootjat, kellest umbes poolsada on praeguseks piimatootmise lõpetanud. Üheksa aasta jooksul on teenust pakutud 109–209 tootjale aastas ning viimastel aastatel on see arv keskmiselt 200.

Riina Kaldaru selgitusel piirab teenistuse tegevust finantseerimise heitlikkus, sest kunagi pole ette teada, kui palju riik järgmiseks aastaks raha annab – see teeb planeerimise keerukaks. Omaosaluse suurenemine vähendab teenuse sõltuvust riigieelarvest antavast rahast.