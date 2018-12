Mul on lisaks oma tööle tulnud täielikult vastutada laste

turvalisuse, heaolu eest. Lisapingest on tekkinud tugevad peavalud. Meie

töökohas öeldi, et makstakse kinni vaid pool lisatööaega, kuna tööaeg

ju kattub. Kas kahekordne vastutus ei olegi oluline? Kas mul on õigus

asendamisest keelduda?

Maalehe lugeja