Äsja lõppenud augustikuu oli eriliselt soe, septembri esimene nädal pakub 25 soojakraadi

Kolmapäevaks (5.09.) jääme madalrõhuvööndi põhjatiiba. Sajuhooge on enam öö hakul, pärast keskööd on laialdaselt udu, päev on taas hoovihmade ja ka äikesega. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17, päeval 19..23°C.

Neljapäeval (6.09.) jääb madalrõhuvöönd Läänemere ümbrusse ja annab võimaluse kohatisteks hoovihmadeks ning seda eriti pärastlõunasel ajal. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17, päeval 20..25°C.

Reedel (7.09) kandub madalrõhuvöönd enam Rootsi ranniku poole ja ida poolt tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Öö on sajuta ja laialdaselt selge, päeval kujuneb taevasse pilvekiht ja pärastlõunal võib mõnest paksemast rüngast hoog vihma tulla. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 11..15, rannikul kuni 17, päeval 22..25°C.

Laupäeval (8.09.) ja pühapäeval (9.09.) jääb Eesti kõrg- ja madalrõhuvööndi piirimaile. Öösiti on saju võimalus väiksem, päeval arenevatest rünksajupilvedest sajab aga siin-seal hoovihma. Tuul puhub valdavalt idakaarest ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur langeb öösiti selgineva taeva all sisemaal 8..13°C-ni, rannikul on kuni 17, päevasooja on 20..24°C.