Astroloog Taimi Uuesoo on jõusaali asemel kuus aastat tiiki kaevanud

Just labidatäite haaval, järele ei jäta, kuigi rabaveerne tiik on triiki vett täis ja isegi ahvenapoiss Ahto sees sulistamas. Poeg millalgi asustas mõne maimu ja nüüd peab pererahvas aru, kas poleks paslik Ahtole silma- ja sebimisrõõmuks ka ahvenaneiu Aime asustada.

Tiigi kaevamine algas loodusearmastusest. Ühelt poolt võiks veesilm ju talu õuel olla, hea ka sauna järel sisse sulpsata, leidis perenaine. Teisalt oli aga Nõva kandi loodus, kuhu kodu rajati, nii metsik ja puutumatu, et kuriteona tundunuks ekskavaatori õuele kutsumine. Nii labidas mulda läkski ja on läinud läbi kuue aasta. “See on jõusaali asemel,” muigab Taimi.

Praegu ei jõua ta ära kiita toonase plaani asisust, sest labidatäie haaval tiiki kaevates oli võimalik ju kõik välja kaevatu ka kasutusele võtta. Nii on tiigist saanud nii täiteliiva kui ehitusliiva, rääkimata peenarde mullast. Kividki on marjaks ära kulunud.

Tiigi laiendus ootab. Pealt vaatavad nii kitsed kui rebased, põdrast rääkimata. Tiigi kaldal kasvavad jõhvikad, suured kui kidurama kana munad.

Foto: Sven Arbet