Atla mõisas hakatakse valmistama õunabrändit

Atla mõis on ennekõike tuntud oma keraamika poolest, kuid sügisest hakatakse mõisas tootma midagi hoopis teistsugust. Nimelt on kolm meest – Raivi Juks, Tiit Rahkema ja Sulev Tammel võtnud nõuks hakata tegema õunabrändit.

Tegemist on õuntest valmistatud kange alkoholiga, mida on nimetatud nii õunaviinaks kui ka õunabrändiks. Oma valmistusviisilt sarnaneb see aga rohkem brändiga, kirjutab Raplamaa Sõnumid.

Atla mõisa peremees, kelle ruumides alkoholi tootmine algab, sõnas, et hetkel käib ruumide ettevalmistamine tootmise alustamiseks. Oodata tuleb septembri lõppu, mil õunad saavutavad sobiliku suhkrusisalduse. Pärast seda tuleb õunad purustada, pressida ja siis umbes kuu aega kääritada.

Planeeritavaks mahuks on praegu 4000 liitrit õunabrändit aastas.