Auesimees Arnold Rüütel: ma ei tea, et EKRE oleks teinud vääraid otsuseid

Te olete EKRE auesimees. Kas olete selle erakonna tegevusega rahul?



Ma olen EKRE auesimees. Kuivõrd rahul olla? Nad on teinud väga suurt tööd ja seisnud meie põhiseaduse preambulis väljendatud põhimõtte eest, et meie keel ja kultuur oleksid jätkusuutlikud ja et me rahvana suudaksime kestma jääda. Aga kõike võib paremini ja tegusamalt teha.