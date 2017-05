Austraalia ajaleht valis Haapsalu aasta parimaks turismilinnaks

Austraalia üks suurimaid ajalehti The Sydney Morning Herald valis Haapsalu linna 2016. aasta parimaks turismilinnaks maailmas, teatas Haapsalu linn.

Jaanuari alguses sai Haapsalu linnapea Urmas Sukles telefonikõne Võrust Helle Jaaniorult, kes teatas, et tema Austraalias elav õde Reina Peedo on talle helistanud ning teatanud, et Austraalia turismiajakirjanikud on valinud Haapsalu 2016. aasta parimaks turismilinnaks.

Urmas Suklese sõnul tundus see jutt esialgu nii uskumatu, et sai sel teemal isegi nalja visatud. „Täna, kui ma hoian käes seda ajalehte, kus Haapsalu on rubriigis “Best Finds 2016“ ehk “Parimad leiud 2016 “ ilusasti parima linnana kirjas, on ikka hea ja uhke tunne küll!” kommenteeris Sukles.

Haapsalu puhul on lehes ära toodud seotus Tšaikovskiga, luiged merel ja viigil ning Skandinaavia stiilis puitarhitektuur linnuse ümbruses ja meie restoranide väliterassid.

The Sidney Morgning Heraldis välja toodud parimad leiud 2016. aastal on lisaks Haapsalule Basilicata piirkond Itaalias, Madagaskari saar ja Sossusvlei kõrb Namiibias.