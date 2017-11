Autoajakirjanik: sellisel kujul me Volga uut mudelit ei näe

Tegemist on 3D-kujutisega.

Viimastel päevadel on peamiselt venekeelses internetis kirglikke arutelusid tekitanud Gorki autotehase teade, et peagi jõuab müügile Volga uus mudel Volga 5000 GL. Kas Venemaa autotööstuselt võib tõesti midagi uut oodata?

Autotehase teatega käis kaasas 3D pilt, millel on kujutatud julge disainiga sportsedaani. Aastaid autoajakirjanikuna töötanud Raivo Murde ei usu, et Volgalt midagi sellisel kujul või üldse oodata võib, kuna Venemaa autotööstus on varemgi sarnaseid kõlakaid levitanud.

"Kui auto ka tootmisesse jõuab, siis lõpptulemus on kindlasti märksa tagasihoidlikuma kujustusega, piltlikult öeldes kuvaldaga kandilisemaks töödeldud," räägib Murde. Volgalt pole uusi mudeleid tulnud juba kümmekond aastat. Mujal on uute mudelite välja töötamise aeg lühenenud isegi paari aastani, kuid Venemaal seda alla viie aastaga tehtud pole.

"Mina vene imesse ei usu," ütleb Murde, kes ei välista, et Volgal lõpuks mõni masin ka välja antakse. "Juba auto proportsioonid on ideekavandi tasemel. Sportlikkuse toonitamiseks on tal hästi suured rattad ning madalad aknad, kuid reaalses elus ei tulda sellise kujuga autoga juba turvanõudeid arvestades turule."

Spekuleeritakse, et Volga 5000 GL hinnad algaksid 60 000 eurost. "Kahtlen, kas isegi venelased ostaksid E-klassi Mercedese hinna eest Volga," jääb Murde välja reklaamitud masina suhtes skeptiliseks.