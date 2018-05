Avaliku liiniveo hanget venitab Hiiumaal kohtuvaidlus

Foto on illustratiivne.

Hiiu maavalitsus kuulutas hanke Hiiu maakonna avalikuks bussiliiniveoks aastateks 2019-2021, mille eeldatav maksumus 1,91 miljonit eurot, välja juba mullu detsembris.

Tähtajaks nüüdne Hiiu vald pakkumisi ei saanud, kuna praegune maakonnaliinide teenindaja AS Hansa Bussiliinid vaidlustas halduskohtus mitmed hanke tingimused.

Hansa Bussiliinid Hiiumaa osakonna juht Martin Kagadze ütles Hiiu Lehele, et hanketingimustes oli mitmetitõlgendatavaid punkte.

Halduskohus jättis 4. mail toimunud istungil Hansa Bussiliinid kaebuse rahuldamata täies ulatuses. Lisaks mõisteti Hiiumaa valla kasuks välja suur osa menetluskuludest.

Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak nentis, et hange on veninud ning on arusaamatu, miks praegune vedaja protsessib.

Hansa Bussiliinidel on aega kümne päeva jooksul ehk hiljemalt 14. maiks esitada apellatsioonkaebus Tallinna ringkonnakohtusse.