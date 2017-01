Lanzarotel, mis kuulub Kanaari saarte hulka, avati eile, 10. jaanuaril Euroopa esimene veealune muuseum.

Museo Atlántico - Atlandi muuseum - kujutab endast briti kunstniku Jason deCaires Taylori visiooni sellest, milline võiks välja nähe veealune elu.

Lanzarote edelaosas Yaiza linna lähedal ookeanis paiknev ekspositsioon asub 12-15 meetri sügavusel vee all ning seda saab külastada sukeldumisvarustust kandes.

Esimesed eksponaadid viidi ookeani põhja umbes aasta tagasi, 2016. aasta veebruaris. Uksed avas muuseum ametlikult eile, 10. jaanuaril 2017.

Inimesi kujutavad skulptuuride valmistamisel olid kunstnikule modellideks kohalikud elanikud. Loodud on kujud niiviisi, et need tõmbaks ligi mereelu - taimi ja kalu - ning sümboliseeriks sel moel inimese ja looduse suhteid. Projekti eesmärgiks on suurendada vees olevat biomassi, pakkumaks toidulauda UNESCO kaitse alla kuuluval biosfäärialal elavatele mereelukatele.

Vaatamiseks on välja pandud väga eriilmelisi skulptuure - paar, kes teeb endast selfit ning isegi selline töö, mis kujutab põgnikekriisi Vahemerel.

Skupltuurid on valmistatud eriliselt tihedast, neutreaalse PH-ga betoonist, mis mere floorat ja faunat ei mõjuta. Roostetavaid materjale kujude loomisel kasutatud ei ole.

"Lanzarote näitab üht maailma väärtuslikemaist saladustest - merepõhja," selgitas saare nõukogu president Pedro San Ginés ajal, mil muuseumi rajamise plaanid avalikustati.

Kui Lanzarotele satute, tasub seda omapärast muuseumi kindlasti kaema minna.

Allikas: The Local