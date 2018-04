Avatud talude päevale registreerimist pikendati 8. maini

Viimastel päevadel on registreerumine 22. juulil toimuvale üle-eestilisele avatud talude päevale märkimisväärselt kasvanud, seega pikendatakse registreerumistähtaega 8. maini.

„Kevadisel ajal on maainimesel käed-jalad tööd täis, seetõttu otsustasime avatud talude päevale registreerumist nädala võrra pikendada,” ütles avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk Maaeluministeeriumist. „Soovime, et kõik külalislahked talud ja põllumajandustootmised saaksid end kirja panna, seega ongi uus registreerumise tähtaeg 8. mai. Tänase seisuga on end registreerinud 209 talu.”

„Maaeluministeerium kingib Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul Eestile kuus toidusündmust ja kutsub tänavu üles katma juubelilauad kodumaiselt; avatud talude päev on üks nendest sündmustest. Nii on kõigil osalevatel taludel hea võimalus ka selles suures kingituses osaleda ning oma panus anda,“ lisas Kertu Kärk.

Populaarseks pereürituseks kujunenud üle-eestiline avatud talude päev toimub sel aastal pühapäeval, 22. juulil. Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida veebilehel www.avatudtalud.ee/et/talule.