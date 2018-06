Avatud valitsemine kipub Eestis sumbuma paberitesse

Kristiina Tõnnissoni hinnangul ei lahenegi probleemid sellega, kui avada mõni järjekordne kaasamisele ja avalikustamisele pühendatud veebiportaal või -platvorm. On vaja pigem kultuuri muutust, kus vabaühendusi ei loetaks segajaks, kes tuleb ruttu ära kaasata ja nad on siis n-ö laualt maas.

Omaette küsimus on veel see, et need, keda otsustamisse kaasata üritatakse (ehk vabaühendused ja kodanikuühiskond), ei oma sageli võimalusi ega jaksu kõigis asjades kaasa lüüa.