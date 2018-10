Avinurme miniraudteel saab peagi kihutada terve kilomeetri

Just hiljaaegu sai valmis jaamahoone, samuti on taastatud raudteetamm ning raudteeülesõidukoht koos lustliku karuga, kes tõkkepuud hoiab. Nüüd on vaja vaid raudteesillalt algav raudtee ise ka vastse raudteejaamani tuua. Kokku teeks see tuleviku-trassi pikkuseks 1,1 kilomeetrit.