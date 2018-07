Bakalaureuseastme erialade esiviisik: noori köidavad arstiteadus, ärindus ja reklaam

Võrreldes eelmiste aastatega pole populaarsete erialade osas muutusi. Kõrghariduse esimesel astmel oli kandideerijate arvu poolest kõige populaarsem eriala arstiteaduskond, kuhu oli kandideerijaid 570. Populaarne oli ka arstiteaduse ingliskeelne õppekava, kus ühele õppekohale esitati 8,08 avaldust. Kaldma ütles, et ingliskeelsele õppekavale kandideerisid peaasjalikult välismaalased, kes soovivad Eestis haridust omandada, kuid avalduse esitasid ka mõned eestlased.

Samas on mõned erialad, kuhu esitatakse avaldusi väga vähe. Näiteks laekus pärandtehnoloogia õppekavale vaid üks taotlus. Kaldma sõnul saab sügisel õppima asuda kõigil väljakuulutatud erialadel ka siis, kui on vaid üks soovija. Kaldma lisas, et lisakonkurssi ülikool ei korralda.

Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis lõppeb avalduste esitamine homme.

Kuigi Tallinna Ülikoolis saab veel avaldusi esitada, on praeguseks laekunud umbes 2000 avaldust vähem kui mullu kokku. Vastuvõtu peaspetsialist Merit Paist ütles, et veel on vara öelda, kas tulemustega saab rahul olla, sest vastuvõtt veel käib ja sisseastumise infosüsteemis (SAIS) on üle tuhande esitamata avalduse. Samas on tänavu kandideerijate seas rekordarv välisüliõpilasi – nii bakalaureuse- kui ka magistriõppesse on esitatud 400 avaldust ja doktoriõppesse üle 100 avalduse.

Pea 13 soovijat ühele kohale

Sarnaselt eelmise aastaga on sisseastumisavalduste arvult kõige populaarsem eriala psühholoogia, kuhu on praegu esitatud umbes 80 avaldust vähem kui mullu. Suurim konkurents on reklaami ja suhekorralduse erialal, kus ühele kohale reklaami suunal on ligi 13 ja suhtekorralduse suunal umbes 10 soovijat. Üle 12 kandideerija ühele õppekohale on ka haldus-ja ärikorralduse õppekaval.

Erinevalt Tartu Ülikoolist Tallinna Ülikool kõiki ebapopulaarseid erialaseid ei ava. “Kui on väga vähe avaldusi, on paar korda juhtunud, et peame enne vastuvõtueksamit juba ütlema, et valigu mõni teine eriala,” rääkis Paist.

Tallinna Tehnikaülikooli soovivad noored minna õppima eelkõige ärindust, mis oli kõige populaarsem eriala ka mullu. Samas on mitu bakalaureuseastme eriala, kus soovijaid on alla 20. Näiteks on integreeritud tehnoloogiate erialale esitatud 12 ning maastikuarhitektuuri ja keskkonnajuhtimise erialale 10 avaldust.

Eesti Maaülikoolis on kõrghariduse esimesse astmesse esitatud 1609 avaldust. Praegu on kõige populaarsem eriala maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, mis on avalduste arvu poolest esikolmikusse jõudnud nii päeva- kui ka sessioonõppevormis. Kõige suurem konkurents on aga toiduainete tehnoloogia õppekaval. Kui nendele erialadele on esitatud üle 100 avalduse, siis ülejäänud erialadele on keskmiselt 60 soovijat. Kõige vähem ehk 13 avaldust on esitatud kalandus ja vesiviljeluse erialale.

Kuigi ülikoolid avalikustavad esmased vastuvõetute nimekirjad 13. juulil, on osa kandideerijatele ülikoolikoht juba olemas. Nende hulka kuuluvad akadeemilise testi või riigieksami väga heale tulemusele sooritajad ning olümpiaadidel ja rahvusvahelistel võistlustel edukalt osalenud noored.