Baltic Workboatsi juht vallandatud David O’Brockist: eeldasime talt rohkem

AS Baltic Workboats lõpetas koostöö juhatuse liikme David James O’Brockiga pärast seda, kui too oli jõudnud vaid kolm kuud oma ametis olla.

“Kolm kuud koos töötamist oli piisav, et üksteist tundma õppida. Me eeldasime rohkem tootmisalast spetsiifikat. Mõistsime mõlemad, et alati kõik ei realiseeru nii, nagu on planeeritud. Sellest hoolimata tänasin teda koostöö eest ja me lahkusime sõbralikult. Soovin talle siiralt edu,” ütles Baltic Workboatsi üks omanikke ja juhatuse liige Margus Vanaselja Meie Maale.

Vanaselja sõnul seisis otsuse taga ka ettevõtte nõukogu. Baltic Workboatsil on ka edaspidi meeskonda inimesi juurde vaja ja töö sobivate kandidaatide leidmiseks käib. Lisaks Vanaseljale kuuluvad Baltic Workboatsi juhatusse Nalmond Meri ja Jüri Taal.

David James O’Brock tunnistas, et lepingu ülesütlemine tuli talle ootamatult ja ta on pettunud ning kurb. “Kui rääkisime Margusega (Vanaseljaga – toim), sain tema seisukohast aru,” lausus O’Brock. “Tal on õigus, et ma ei jõudnud nii palju õppida ja teha. Ma ei ole tehnikainimene, eriti laevaehituse valdkonnas, mida neil on rohkem vaja,” möönis ta.