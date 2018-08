BASF tegi strateegilise sammu ja loob ligi 4500 uut töökohta

Maailma suurim keemiatööstusettevõte BASF viis lõpule mitmesuguste Bayeri tegevusharude ja varade omandamise. See on strateegiline täiendus BASFi taimekaitsele, biotehnoloogilisele ja digitaalpõllumajanduslikule tegevusele ning märgib ettevõtte sisenemist seemnete, mitteselektiivsete herbitsiidide ja nematotsiid-seemnetöötlusvahendite turule.

„See strateegiline käik lisab meie tugevasse põllumajanduslahenduste portfelli väärtust ja toetab uuenduspotentsiaali. Kokkuvõttes tagab see klientidele veelgi laiaulatuslikuma ja meelepärasema valiku,” selgitas BASF SE juhatuse esimees ja tehnoloogiajuht dr Martin Brudermüller.

„Nende varade omandamine annab BASFile põllumajanduse valdkonnas uue näo. See tugevdab meie turupositsiooni põllumajanduslahenduste valdkonnas ja loob uusi arenguvõimalusi,” lisas BASF SE juhatuse liige ja põllumajanduslahenduste turusegmendi vastutav isik Saori Dubourg. „Ootame pikisilmi meie ühise teekonna algust ja tervitame oma uusi kolleege BASFis.”

2017. aasta oktoobris ja 2018. aasta aprillis kirjutas BASF alla lepingutele, et omandada kokku 7,6 miljardi eurose ostuhinna eest (rahatehinguna) tegevusharud ja varad, mida Bayer seoses Monsanto omandamisega pakkus. Omandamise käigus liitub BASFiga u 4500 uut töötajat.

Lepingud hõlmavad Bayeri üleilmset glüfosinaatammooniumi äri; seemnete ärisid, sh sordiomadusi, uurimis- ja aretustegevust ning olulisemate toodete kaubamärke valitud turgudel; taimeseemnete äri; hübriidnisu teadus- ja arendustegevuse platvorme; mitmesuguseid seemnetöötlusvahendeid; teatavaid glüfosinaadil põhinevaid Euroopa herbitsiide, mida kasutatakse ennekõike tööstuslikult; terviklikku digitaalset põllumajandusplatvormi xarvioTM; samuti teatavaid mitteselektiivseid herbitsiide ja nematotsiidide uurimisprojekte. Need tehingud on nüüdseks lõpetatud, välja arvatud taimeseemnete tegevusharu puhul, mis peaks lõpule jõudma 2018. aasta kolmandas kvartalis.

Omandamisest võidavad kliendid, kelle päralt on edaspidi veelgi suurem abivahendite valik oma saagikuse, taimekvaliteedi ja kasumlikkuse parandamiseks.

„Tänu veelgi paremale uurimis- ja arendusvõimele ning -ulatusele suudame pakkuda tugevaid lahendusi alates seemnetest kuni saagikoristuseni ja suurendame seeläbi konkurentsi turul. See annab klientidele võimaluse ka päriselt otsuseid langetada nii täna kui ka homme,” selgitas BASFi põllumajanduslahenduste divisjoni president Markus Heldt. „Pärast mitmekuulisi ettevalmistusi äritegevuse ladusaks üleminekuks ja töötajate sujuvaks organisatsiooni sulandumiseks ootame võimalust uuesti tööle asuda – uue meeskonna, laiendatud äritegevuse ja avaramate võimetega.”

Et peegeldada selle põllumajandustegevuse laienenud ulatust, nimetas BASF taimekaitse divisjoni (inglise keeles Crop Protection) ümber põllumajanduslahenduste divisjoniks (ingl.keeles Agricultural Solutions). Peale selle lõi divisjon uue äriüksuse seemnete ja tunnuste jaoks.

