Bayer taimekaitsevahendi keelustamisest: neonikotinoidide kaotamine ei paranda mesilaste olukorda

Paljud hiljutised uurimustööd, muuhulgas ka Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse uurimus[Pest. Manag. Sci. doi:10.1002/ps.4715], on esile tõstnud kõnealuste piirangute mõjusid. Praeguse seisuga ei ole Euroopa taimekaitsevahendite tööstusel võimalik pakkuda ühtegi registreeritud seemnetöötlusviisi või pinnasesse paigaldatavat tõrjevahendit, mis võiks asendada praegust imidaklopriidi ja klotianidiini kasutusmustrit.

On arusaamatu, et otsus võeti vastu vaatamata sellele, et 2013. aasta piiranguid uuriva käimasoleva kohtuasja otsuseni pole veel jõutud: praeguste piirangute ümber lükkamine võib avaldada laiaulatuslikku mõju edasiste piirangute õiguslikule põhjendatusele.

Lõpetuseks olgu mainitud, et piirangud on mõeldud selleks, et maandada väidetavaid riske mesilaste tervisele, mis tekivad teatud ainete kasutamisel. Bayer hoolib mesilaste käekäigust. Mesilased on olulised tolmeldajad paljudele põllukultuuridele. Tolmeldajate tervise toetamiseks on olemas teisi, palju paremaid viise kui keelata ained, mis on aidanud põllumeestel tõhusalt tõrjuda suurt hulka erinevaid mõjukaid kahjureid – näiteks laiendada tolmeldajate korjevõimalusi või nende looduslikke elupaiku ja tõhustada Varroa lestade tõrjet.

Bayer on juhtiv põllumajandusettevõte, kel on otsene vajadus, et tolmeldajad oleksid täie tervise juures, mistõttu töötab Bayer oma ülemaailmsete koostööpartneritega selle nimel, et parandada tolmeldajate elupaiku ja toitumist, teaduslikke arusaamasid tolmeldajate tervisest, parandada põllumeeste ja mesinike omavahelist suhtlust ja koostööd.