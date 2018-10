Belgias on üle 100 seakatku nakatunu, taudileviku vältimiseks ehitatakse tarad

Praeguseks on Belgias kogutud proove 139 metsseal, kellest 111 on nakatunud seakatku. Viimased taudijuhtumid on leitud peamiselt Buzenoli, Ethe’i ja Laglandi külades sõjaväelaagri lähistelt.

Belgia on sigade Aafrika katku suhtes jaotatud kolme tsooni. Jahimeestele tehakse täiendavad koolitusi seakatku tõrjumise ja bioohutuse järgimise osas. Tauditsoon on 63 000 hektari suurune. Esimeses tsoonis on jahipidamine, söötmine ja metsas liikumine keelatud. See on tuumikala, kus rümpasid aktiivselt otsitakse ja analüüsitakse.

Euroopa Komisjon kinnitas täiendavaid meetmed Belgias seakatku tõrjumiseks, mille järgi kehtib katkupiirkonnas jahipidamise, söötmise, metsas liikumise ja metsaraie keeld, et vältida laiema taudileviku ohtu.

Belgia ametivõimud alustasid eile, 23. oktoobril tarade paigaldamisega tsoonialadele, et hoida taudilevik nakatunud piirkonnas miinimumini ning vältida katku levimist Prantsusmaale. Tarastatud ala saab olema ligi 15 km pikk, kirjutas Belgia uudistekanal RTBF.

Väljaspool tarastatud ala, mis jääb tsoonipiirkonda, on jahimehed hakanud taas aktiivsemalt metssigu küttima ning bioohutuse nõudeid järgima. Belgias on lisaks jahimeestele kaasatud tauditõrjesse ka kohalikke kaitseväelasi, kes rümpe taudipiirkonnast otsivad.

Euroopa jahindusorganisatsioon FACE jälgib aktiivselt seakatku juhtumeid ning korraldab igal nädalal oma liikmete ja huvigruppidega töögrupi koosolekuid, kus antakse ülevaadet seakatku leviku ja muudatuse kohta.

Allikas: Eesti Jahimeeste Selts