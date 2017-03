Bioloogiaolümpiaadil määrati mee suhkrusisaldust ja lahati räime

4.-5. märtsil võtsid 62 gümnaasiumiõpilast Tartus omavahel mõõtu 56. Eesti bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus.

Olümpiaadi lõppvoor koosnes teoreetilisest ja praktilisest osast. Praktiliste tööde voorus tuli õpilastel muude ülesannete hulgas lahata räime ning määrata mee suhkrusisaldust, kuid tuvastada ka linde, taimi ja samblikke. Pühapäeval lahendati praktilisi ülesandeid.

Žürii esimees Sulev Kuuse sõnul on meie kooliõpilaste bioloogiaalaste teadmiste tase väga hea. „Muidugi on koolide võimalused erinevad, kuid meie tublimad on laia silmaringiga ja suurepärase loogilise mõtlemisega, andes kohati silmad ette ka I kursuse üliõpilastele. Rahvusvahelise koolibioloogia ja olümpiaadi tasemel on Eesti õpilaste teadmised kindlasti üle keskmise head. Kui midagi puudu jääb, siis võiks ehk parem olla looduse üldine tundmine (botaanika ja zooloogia), sest olümpiaadil osutus liikide õige määramine ja tundmine küllaltki keeruliseks ülesandeks. „Valge bioloogiaga“ tunduvad suhted hetkel olevat isegi paremad. Kindlasti tuleb kiita tublide laste veel tublimaid õpetajaid, kellel jagub olude kiuste siiski tahtmist anda õpilastele edasi kõike seda, mida ise osatakse,“ rääkis Kuuse.



Võistluse parimad olid:



Richard Luhtaru – Hugo Treffneri gümnaasiumi 10. kl

Kaarel Hänni – Tallinna reaalkooli 12. kl

Airon Oravas - Tallinna reaalkooli 11. kl

28. rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub tänavu 23.-30. juulil Inglismaal Warwickis. Eesti võistkonna lõplik koosseis selgub IBO-kandidaatidele valikvõistlusel 3.-6. aprillil Tartu ülikoolis.