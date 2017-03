Brexit võib tuua kaasa täiesti uue olukorra Euroopa põllumajandussektoris

Brexit võib anda ränga hoobi Iirimaa põllumajandusele, kardab teisipäeval Eestis käinud Iirimaa põllumajandusminister Michael Creed. Maaeluminister Tarmo Tamme hinnangul võib see endaga kaasa tuua täiesti uue olukorra Euroopa turul.

Iirimaa majandusest hõlmab põllumajandussektor 7,6 protsenti, ekspordist 12,3 protsenti ja tööjõuturust 8,6 protsenti. Kui Iirimaa koguekspordist vaid 15% läheb Suurbritanniasse, siis põllumajandustoode ekspordist läheb sinna üle 40 protsendi.

Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust võib kogu turusituatsioon muutuda ning kõige suuremaks kannatajaks jääbki just põllumajandussektor. "Otsime uusi turge nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool," rääkis Creed.

Iirimaa on tuntud oma piimatoodangu poolest ja kuigi Creed kinnitas, et ületootmist piimandussektoris ei ole, läheb suur osa piimatoodangust just ekspordiks.

"Kõik, mis meie eksporti Suurbritanniasse ohtu seab, on väga suur mõju meie piimandussektorile," rääkis Creed Maalehe veebile. 90 protsenti kogu Iirimaa piimatoodangust eksporditakse kokku 140 riiki nii Euroopa Liidus kui ka väljapoole.

Creed rääkis ka, et Iiri väikefarmeritel oli väga raske aasta, kuid piimahinna stabiliseerumise taustal on lootust, et 2017. aasta tuleb pisut helgem.

Iirimaa valitsus on vastu võtnud strateegia ettevõtjate toetamiseks Brexit’i korral ning põllumajandussektor saab seal eraldi tähelepanu. Lisaks otsestele toetustele püüab valitsus avada toodetele uusi turge.

Brexiti mõju Iirimaa põllumajandusele

Iirimaal kardetakse Brexiti tohutut mõju UK osaks olevale Põhja-Iirimaale, sest piirkonna vaesumine võib kaasa tuua sotsiaalsed probleemid ja uued rahutused. Lisaks tekkivale piirile ja kaubanduspiirangutele Iiri Vabariigiga on Põhja-Iirimaa jaoks majanduslikuks hoobiks EL toetuste kadumine. Ligi 85% sealsete põllumeeste sissetulekust tuleb CAP rahadest. Lisaks sellele on EL rahuprotsessi fondist toetanud enam kannatanud piirkondi ning Interreg rahadest piiriülest koostööd.

Kahepoolselt UKga tuleb Iirimaal lahendada ka kalavarude küsimus, praegu merel majandamispiiri riikide vahel otseselt määratud ei ole.

Brexit avaldab mõju kogu Euroopa turule

"Tuleb keeruline periood, mis avaldab mõju kogu Euroopa turule. Situatsioon turul muutub kardinaalselt, sest Iirimaa on väga tugev tootjariik, näiteks veiseliha toodavad nad 800 protsenti rohkem kui nende siseturvajadus on. Sellele kaubale on nüüd vaja turgu leida, " selgitas Tamm.

Maaeluminister Tamme sõnul oli tema Iiri kolleeg väga huvitatud Eesti kogemusest Venemaa turu ära langemisel.

"Kui Brexiti läbirääkimised algavad, siis maaelu peab olema seal üks kandvamaid teemasid, kuna see on EL poliitika üks aluseid," kinnitas Tamm. Minister rõhutas, et läbirääkimised on ka lakmuseks, kui ühtne ülejäänud Euroopa on ja kui hästi mõistetakse Iirimaa olukorda.