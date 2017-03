Igaüks, kes on Šveitsi Alpides viibinud, teab, kui puhas ja värske sealne õhk tundub. Nüüd on üks nutikas ärimees seda pudelisse pakendama ja müüma asunud.

Baselis elava John Greeni veebiäris müüdavad pudelid täidetakse värske mäestikuõhuga Zermatti lähedal asuvas salajases kohas ning liitrise pudeli õhu eest küsitakse 167 USA dollarit. Poolleliitrine pudel maksab 97 ja kolmeliitrine 247 dollarit. Kusjuures hind sisaldab postikulu kõikjale maailmas.

Igal pudelil on juures sertifikaat, mis tõendab õhu autentsust. Märgitud on ka selle koha GPS-koordinaadid, kust õhk on kogutud. (See, kuidas täpsete GPS-koordinaatidega koht, nagu eespool viidatud, saab salajane olla, on pisut kummastav - toim).

Arvele on trükitud, et tegemist on kohustusliku kingitusega inimestele, kellel kõik muu juba olemas on. "Täiesti kindlasti on tegemist maailma parima õhuga," võib pudelilt lugeda.

"Kui külmast võetud pudeli avad, tunned kerged visinat ja värske mäestikuõhk pressib end välja. Sina aga saad selle sisse hingata," juhendatakse veebilehel.

Tegemist pole siiski mitte pelgalt äriprojektiga - 25 protsenti kasumist on Green lubanud annetada organisatsioonile World Vision, et toetada puhta vee programmi Aafrikas.

"Jah, see on pisut hullumeelne, kuid sellegipoolest vahva idee, millega saab heategevuseks raha koguda," selgitas John Green portaalile The Local.

Kõrget hinda kommenteerides mainib Green, et loomulikult on õhu pudelisse pakendamisel teatud kulutused ning äri eesmärgid on pikaajalised. Õhu minimaalse hinna eest müümine poleks tema sõnul jätkusuutlik.

"Ning ärge unustage, et tegemist on Šveitsi õhuga. Ja Šveitsis on ju kõik, ka õhk kallis!"

Küsimusele, kas keegi õhku juba ka ostnud on, vastab mees: "Ütleme nii, et algus on olnud aeglane."