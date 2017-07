Briti sõjaväelased õpetavad Eesti skautidele, kuidas metsas ellu jääda

Järvamaal Tagametsas on käimas skautide rahvusvaheline suurlaager „Seiklusratas“, mis on toonud kokku 500 skauti üle maailma kümnest riigist.

Oma panuse suurlaagri õnnestumisse ning tegevuste mitmekesisusse annavad ka Eestis Briti sõdurid, kes on osa siin olevast NATO pataljonist. Briti sõdurid tutvustavad skautidele oma varustust, teevad koos skautidega mängulisi kommunikatsiooniharjutusi ning näitavad noortele metsas toime tulemise varustust ja aitavad läbi viia neljapäeval toimuvaid ekstreempäeva tegevusi.

„Laiem koostöö Eesti Skautide Ühingu ja brittide ning ka Ühendkuningriigi saatkonna vahel sai alguse juba mitmed aastad tagasi, kui Briti eelmine Eestisse akrediteeritud suursaadik Chris Holtby võttis südameasjaks Eesti skautluse toetamise. Heameel on tõdeda, et Eesti ja Briti koostöö skautliku tegevuse mitmekesistamise eesmärgil on ka täna jätkumas ning tänane Briti sõdurite vabatahtlik töö meie suurlaagris on üks hea näide sellest“, lisas Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pomm.

Suurlaagri peamiseks eesmärgiks on tuua noored looduse keskele ja julgustada noori tegema koostööd ning läbi seiklusliku võtme ning ise valikuid tehes end mitmekülgselt arendada. Programmijärgsed tegevused on jaotatud 5 erinevasse teemapäeva, kus on tegevusi nii vaimse kui füüsilise tugevuse arendamiseks ning loomulikult ka skautlusele omast mängulisust ja läbi seikluste õppimist.

Eesti Skautide Ühing on osa enam kui 40 miljonit skauti üle kogu maailma liitvast noorteliikumisest, mille eesmärgiks on läbi põneva tegevuse anda noortele võimalus enesearenguks ja toetada noorte sirgumist aktiivseteks kogukonna liikmeteks.

