Buss sõidab sinu peatusest mööda, aga sooviksid, et see peatuks? Anna oma soovist teada!

Riigikogu maaelukomisjoni, maanteeameti ja liinivedajate koostöö tulemusel on jõutud lahenduseni, kuidas teenindada väiksema nõudlusega bussipeatusi – nõudepeatuste süsteemiga.

„Ühest küljest on arusaadav, et et suurem osa kaugliinidest on muutunud ekspress- või kiirliinideks ja et konkurentsis püsimiseks on kasulikum sõiduplaani mitte lisada neid peatusi, millel pole tagatud kindlat sõitjate voogu. Kuid maapiirkondade jaoks on endiselt olulised ka väiksema nõudlusega bussipeatused. Seetõttu oleme tegelenud toimiva kompromissi väljatöötamisega,“ selgitas maaelukomijsoni esimees Aivar Kokk.

Väiksema nõudlusega peatuste teenindamiseks tuleb Koka sõnul sõidupilet osta eelmüügikanalist, et soovitud peatusest siseneda. Nii saab ka vedaja arvestada üksnes nende peatuste teenindamisega, kust piletid on ostetud, ning ülejäänud marsruudi saab läbida juba suurima lubatud sõidukiirusega.

Sellise mudeli korral peab nõudepeatusest bussi peale soovija arvestama, et buss võib sõiduplaanist mõnevõrra kõrvale kalduda, kuid mitte üle 10 minuti terve liini ulatuses, st et ühel väljumisel saab nõudepeatusi olla mitte rohkem kui kolm, et buss ei hilineks üle 10 minuti lõpp-peatusesse jõudmisel.

„Tulevikus võiks selle tarbeks arendada lausa elektroonilise lahenduse, mille abil saab nõudepeatusest siseneda sooviv reisija bussiliikumise kohta jooksvat infot,“ lisas Kokk.