Bussifirmast lahkunud juhtivtöötajad plaanivad teeistanduses tööd anda 300 grusiinile

Kui tuju pole, siis kohalik ei tööta

Odavlend viis Maalehe Gruusia suuruselt teise linna Kutaisisse möödunud laupäeval. Linnast lühikese autosõidu kaugusel pritsisid Miina ja Tomas parasjagu uue masinaga bioväetist. Teised tee-ettevõtjad väisasid kodumaad, ent kaheksa töölist olid otsustanud kollektiivselt tööle mitte ilmuda.

„Eile sadas vihma ja hommikul helistasid mehed, et muda sees pole mõtet töötada,“ püüab Miina üht paljudest kultuurilistest eripäradest mõista. „Selle kandi grusiinid pole stabiilse tööga harjunud. Kui tuju pole, siis ei tööta. Kasvatavad endale midagi ise, ülejäänu saavad naabritelt ja käivad vahel Türgis tööl. Teed koguvad samuti metsast või vanadest istandustest.“

Neil oligi valida ainult töötute vanameeste seast, kellest nii mõnigi tegi kolmekümne aasta eest samuti teetööd. Noort tööjõudu pole võimalik leida, sest need on suuremalt jaolt Türki või pealinna kolinud.

Rikkad ja lollid eestlased



Grusiinid kipuvad mõtlema, et sellised tegelased pole õiged juhid, kes ise põllul rabavad. Arvavad, et kõige suurem boss kannab ikka ülikonda ning istub kuskil kontoris.



Igatahes proovisid kohalikud esmalt, kui rumalad või nõudlikud nende ülemused on, ning lõid klips-klops kokku ühe logiseva tööriistakuuri, kust nüüd üks trimmer ära varastati.



"Mõtlesid, et oleme rikkad ja lollid," muigab Miina. Kui eurooplased küsisid, et kas ainult nii oskategi ehitada, siis kohalikud möönsid, et sai jah kehvasti tehtud ning hakkasid ehitus- ja põllutöösse mõnevõrra tõsisemalt suhtuma.



„Samas meil polegi tööaega väga range suhtumine. Tähtis on, et nad oma maalapi korras hoiaksid,“ ütleb Miina.

Kuurilogu Foto: Madis Must

Üllatusi jagub

"Kooli ajal jõin hommikuti kohvi, aga hiljem muutusin rohkem õlleinimeseks,“ räägib Tomas, kes on sarnaselt teiste kolleegidega varem suhteliselt teekauge olnud. “Vana hipsterina meeldivad mulle käsitööõlled, aga gruusia õlu ei maitse kuigi hästi. Nüüd olen hakanud rohkem teed ka jooma, kuna see mõjub paremini kui kohv.“

Mees räägib, et iga päev toob uusi üllatusi. Näiteks peab põllult peletama teesõpradest lehmi või mässama bürokraatiaga.

"Vahel arvad, et oled kõik õigesti teinud, aga siis kuuled, et on vaja mingit paberit, mis veel kaks kuud aega võtab ja millele tuleb näiteks Tbilisis alla kirjutada. Samas on kolleegide kogemuse järgi siin paberimajandust vähem kui näiteks Poolas või Valgevenes ning meisse suhtutakse soosivalt," räägib Tomas.

Miina ja Tomas räägivad, et elavad Gruusia suuruselt teises linnas provintsielu. Teater on pigem külateatri masti ja head õlut olla keeruline leida. Seega on huvitavam looduses. Foto: Miina Saak

Lehmadega on nii, et need elavad kõikjal, kus aeda ümber pole. Kui maatükkidele aed ümber sai, ilmus välja vihane lehmapidaja, kelle sõnul ei saavat lehmad nüüd huntide eest mugavalt ära joosta.

„Muidu saame kohalikega hästi läbi ja nad kiidavad, et ajame head asja, aga siis küsivad, et kuhu me selle müüme – Venemaale, Ukrainasse? Kui ütleme, et Euroopasse ja Põhja-Ameerikasse, siis on skepsist näha küll,“ ütleb leedukas.

Peaasi - kange

Esimesed teetaimed toodi Gruusiasse 19. sajandil Hiinast. Sajandivahetusel avaldati kvaliteetse teega muljet tsaarile ning peagi rahuldati 95 protsenti Nõukogude Liidu teevajadusest. Toona oli peamine toota võimalikult palju ning võimalikult kanget teed.