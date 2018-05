Bussijuht käratas esiistmel istunud lapse peale ja keelas tal vanematele helistada

“See bussiootus oli mu senise elu pikim pooltund! Helistasin ja helistasin, käed värisesid. Mõtetes liikusid hirmsad kujutluspildid…” meenutab väikesele tüdrukule Pärnu bussijaama bussi vastu läinud naine.

Heas tujus teele asunud 10aastane tüdruk tahtis Pärnusse tädile külla sõita.

Isa ostis lapsele Hansa Bussiliinide bussipileti ning oli rõõmus, et sai tütrele koha esimesel pingil. See istekoht meeldis eelkõige just seetõttu, et nii on tüdrukul lihtsam sihtpunkti ära tunda. Kell oli 21.30 ja õues pime, kui laps teele asus.

Laps oli varemgi Pärnus tädi juures käinud, kuid mitte kunagi üksi. Siiski arvas ta, et on juba piisavalt suur omapäi reisimiseks. Vanemad nõustusid tema plaaniga, sest mingit ohtu nad ei näinud. Kohe, kui tüdruk bussi jõudis, helistas ta oma tädile ning teatas, et hakkab nüüd sõitma.

Naisel on see helistamine väga elavalt meeles: “Enne, kui laps lauset lõpetada jõudis, kostus telefoni vali mehe hääl: “Bussis ei tohi telefoniga rääkida!” Ja kõne lõppeski! Ja laps ei võtnud enam telefoni!”

Sellist käskivat ja karmi tooni telefonist kuulnud naine oli paanikas. Ta helistas lapse isale, et teada saada, kas peale väikese tüdruku oli keegi veel bussis ja kaua buss sõidab.