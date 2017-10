Coop avab kauplustes pangapunktidena paigast paika liigutatavad tehnoloogilised kapid

Coopil on pangakontoreid 14 paigas, aga kaupluste juures on neid praegu viies kohas: Ridala vallas Uuemõisas, Põlvas, Narvas, Kuressaares ja Lasnamäel. Peakontor asub Tallinnas endise Krediidipanga ruumes Narva mnt 4.

2018. aastaks on kõik 14 pangakontorit toodud poodidega samasse ruumesse. Seega lisanduvad kontorid kauplustes Pärnus, Viljandis, Tartus, Võrus, Jõhvis, Maardus ja Tallinnas Mustamäel.

Coop Panga kliendil saab aga pangateenustega kokkupuude olema peatselt veelgi rohkemates punktides, sest lisaks pangakontoritele ilmuvad üle Eesti 20 kauplusse mobiilsed pangapunktid.

Need on nii-öelda tehnoloogilised kapid. Esimene niisugune punkt tuleb ilmselt Tallinna külje alla Raudalu Konsumisse. Praegu saab seda uudistada panga peakontori fuajees.

Pangapunkt tähendab seda, et kui inimene soovib panga kliendiks astuda ning maksekaarti saada, saab poes töötav müüja tema taotluse vastu võtta ning peakontorisse saata.

„Kontorit ei ole mõtet igale poole teha,“ ütles Margus Rink. „Tuleb pangapunkt, kus on sees tehnika, mis võimaldab kliendi kontot avada, pangakaarti, väikelaenu ja krediitkaarti taotleda. Need pangapunktid on ka mobiilsed. Kui kuskil, näiteks Suure-Jaanis mõningate kuudega need kontod ära avatakse ja nõudlus nii suur enam ei ole, siis selle pangapunkti võib tõsta näiteks Võhmasse.“

Pangakontori ja -punkti vahe on selles, et kontoris on eraldi ruumis tööajal pidevalt kohal kaks inimest ja pakuvad kõiki pangateenuseid, pangapunkti tööshoidmine aga eraldi töötajat ei vaja. Nn pangakapi uksed avab kaupluse müüja vajadusel.

„Kaupluse töötaja tuleb kas kassast või letist pangapunkti juurde, keerab ukse lahti, võtab kliendi taotluse vastu, skanneerib selle sisse,“ selgitas Rink. „Näiteks klient soovib kontot avada. Siis järgmisel hetkel vajutab töötaja nupule, meil on Tallinnas see avaldus kohe näha ja juba helistame kliendile, et te käisite hetk tagasi näiteks Suure-Jaani Konsumis, soovisite kontot avada, meil oleks teie kohta vaja täpsustavad infot. Ja siis ütleme, et viie päeva pärast või mis iganes see aeg on, saate Suure-Jaanis selle pangakaardi kätte ja kõik lepingud allkirjastada. Ja kui viie päeva pärast läheb klient sinna tagasi, siis samamoodi – kassapidaja keerab jälle ukse lahti, võtab pangakaardi, vajutab nupule, tulevad kõik lepingud välja, allkirjastatakse ja see on tehtud.“

Coop Panga suuromanik on Coop Eesti – 19 piirkondlikust tarbijate ühistust koosnev Eesti suurim toidu- ja esmatarbekaupade müügiga tegelev grupp, millel on 350 kauplust ning ligi 600 000 püsiklienti.