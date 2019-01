Digimaailma märkamatu pahupool: parimad ajud toodavad digisigrimigri, samas ei osata enam teha tuletikkegi

Targad ajud keskenduvad digitaalsele. Ajud tõmmatakse suure palga läbi digimaailma ülalhoidmisse, ning seetõttu on pidurdunud näiteks rongide ja lennukite arendamine. Ei osata enam teha tuletikkegi.

Kui Galileo aeg oleks olnud digitaalne, meil teleskoopi poleks. Ta oleks välja mõelnud mõne digitaalse tapatalgumängu.

Digisigrimigri on varjutanud panganduse, nõnda et keegi ei saa aru, millised tehingud on tegelikult tehtud ja mis tegemata. Keegi ei tea, mis on krüptoraha taga.

Kui info koguneb hirmkiiresti, siis on praktiliselt võimatu seda analüüsida, järeldusi teha.

Digimaailma kaudu kogutakse meie kohta andmeid, mille abil manipuleerida ühiskondi, kas või nn demokraatlikel valimistel, tappes demokraatiat.

Mõne lähima aasta jooksul kas digimaailm hävitab demokraatia ja sotsiaalse korra, või suudab poliitika kehtestada oma mõju digimaailma üle.