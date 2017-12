DOKUMENTAAL | Hollandis on hanejaht keelatud, ent linde gaasitatakse tohutul hulgal

Eestis kütivad jahimehed aastas ligikaudu 12 000 jahilindu, nende seas paar tuhat hane. Hollandis saab aastaga sama suure arvu täis üks mees, kes hanesid aedikusse püüab ning seejärel neid gaasitab.

Hollandi valitsuse eesmärk on, et hanede arvukus oleks praeguse 500 000 asemel 100 000. Sellega soovitakse vältida kahjusid põllumajandusele ning vähendada riske, et linnud lennukimootoritesse lendavad. Hanejaht on riigis keelatud, ent üksnes jahti pidades nii suurtest kogustest lahti ei saakski.

Lühidokumentaalis räägib hanetapja Arie den Hertog muuhulgas oma töö eetilisest poolest ja sellest, millist tagasisidet ta on inimestelt saanud.

Eesti Jahimeeste Selts märgib video kohta, et ennekõike on õõvastav, ebaeetiline ja mitteaksepteeritav just seesugune gaasitamine, mitte ühiskonnas kõneainet pakkuv linnujaht.