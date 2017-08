DROONIVIDEO: Metsauuenduse erinevad võtted ja mis sellest välja tuli

Ida- ja Lääne-Virumaa piiril Peresaares laiuvad suured, valdavalt inimtühjad alad, kus Eesti suurim erametsafirma Tornator Eesti majandab metsa 600 hektaril. Oluline osa selles töös on ka metsade uuendamisel.

Muuhulgas on Tornatori metsamehed viimastel aastatel avastanud, et suurepärase ülevaate erinevate raielankide või noorendikel kasvavate kultuuride seisukorrast saab drooni kasutades.

Tornatori tehtud videol on ka näha, kuidas ühel uuendusraie läbinud kinnistul teeb ekskavaator 2016. aastal maapinna ettevalmistusena mätastamist. Hiljem istutatakse sinna kuusetaimed. Teisel videol on samas piirkonnas asuv kinnistu 2017. aasta suvel.

Mätastamine on maapinna metsaistutuseks ettevalmistamise moodus, mille käigus ekskavaatoriga tõstetakse üksteisest võrdsele kaugusele pinnasest võetud ümberpööratud mättad. Seejuures on just oluline see pinnase huumuskihtide ümberpööramine, et mineraalmuld jääks mätta peale, kuhu hiljem istutatakse taim.

Õigesti liitmata mättale istutatud taim on surmale määratud, sest ei suuda enam juuri nii sügavale kasvatada, et toitaineid kätte saada.