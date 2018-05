E-RIIK JÄRJEKORDADEGA HÄDAS | Dokumenditaotluste elavjärjekorrad paukselt ei vähene, küll aga tehakse nende pikkus nähtavaks politsei veebis

ID-kaartide väljastamise tehnoloogilised lahendused töötatakse välja asutuses nimega SMIT, mis äraseletatuna tähendab Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskust. Maalehe küsimustele vastas SMITi identiteediteenuste osakonna juhataja Kalle Kuusik.

Niisiis: miks pärineb ID- kaartide väljastamise infosüsteem aastast 2000? Kas PPA on teie poole pöördunud sooviga seda süsteemi ajakohastada?

Oleme PPA-ga kokku leppinud, millised arendustööd on täna kõige kiiremad ning nendeks on uue ID-kaardi tootja süsteemiga liidestamine ning lühiajalise töötamise registreerimise arendus.

Dokumendi taotluste menetlemise ja dokumentide väljastamise infosüsteemi (UUSIS) tervikuna uuendamiseks paneme hetkel kokku strateegiat, milliste sammudega ja millises suunas süsteemi peaks uuendama. Meie suund on ühe suure paindumatu infosüsteemi asemel kaasaegse arhitektuuriga infosüsteemi loomine.

Kui palju raha, aega ja lisatööjõudu vajaks SMIT, et ID-kaartide väljastamisel toimiks tänapäevane järjekorrasüsteem, et järjekorra kulgemist oleks võimalik jälgida nt mobiiltelefonist vms?

Nagu PPA teile vastas, siis (tsitaat): „Küll aga võtame juulist oma teenindussaalides kasutusele uue järjekorrasüsteemi, mis peaks klientide jaoks olema mugavam ja lihtsam.“

Hetkel ei ole PPA-ga mobiilist järjekorra kulgemist näitava lahenduse loomine teemaks olnud, sest rida muid töid on järjekorras kõrgemal kohal.

Küll aga lisandub lähima kuu aja jooksul politsei.ee veebilehele reaalajas info, mida kuvatakse PPA teenindusbüroode järjekorraautomaatidest. Veebilehel kuvatakse iga teeninduse kohta näiteks eeldatavat ooteaega, järjekorras olevate inimeste arvu, isikut tõendavad dokumendi taotluse esitamise ja kättesaamiseks (kuvatakse eraldi) keskmist ooteaega. See peaks kodanikule samuti andma hea ülevaate, kas ja millisesse teenindusse on mõtet praegu minna või tuleks pigem oodata.

Kas vastab tõele PPA väide, et "oleme sageli olukorras, kus teenuste mugavust edendavad arendused jäävad elutähtsate ja kiireloomuliste arenduste kõrval sageli teiseks või kolmandaks."

Oleme selle lausega jätkuvalt nõus. Olukorras, kus arendajaid on vähe, tööde maht suur ja töid tehakse vastavalt kliendiga kokku lepitud prioriteetidele, ongi esmatähtsad näiteks seadusest või muudest olukordadest tulenevad nõuded, mida tuleb infosüsteemis arendada.

Praegu on kõige olulisem töö meie ja PPA jaoks liidestus riigihanke võitnud uue ID1 formaadis dokumentide trükkijaga. See töö on kindlasti vaja esmajärjekorras ära teha, et tagada dokumentide väljastamine ka sügisel, kui dokumentide tootja vahetub.

