eAgronomi looja Robin Saluoks pälvis aasta noore ettevõtja tiitli

Preemia andis laureaadile üle Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja direktori Mait Paltsi sõnul on rõõm näha, et ettevõtlikkus noorte seas on kasvamas ning tegeletakse ka teemadega, mis traditsiooniliselt noori ei tõmba. „Põllumajandus on valdkond, kus amet antakse tihti üle põlvest põlve ning ka Robini puhul on nii, kuid ühe suure erinevusega – kodupõldudest on välja kasvanud rahvusvaheline ettevõtlus, millel on potentsiaali terves maailmas,“ ütles Palts ning kutsus noori üles julgemalt ettevõtlusega tegelema.

„Kiiresti arenevad digitehnoloogiad muudavad paljude teiste tööstusharude kõrval ka põllumajandust, täpsemalt seda, kui efektiivselt ja keskkonnasäästlikult saame kasvatada toiduaineid. Seetõttu on mul eriti hea meel õnnitleda tänavust noore ettevõtja preemia laureaati Robin Saluoksa, kes on viinud kokkupuute põllumajanduse ja infotehnoloogia vahel täiesti uuele tasemele,“ kiitis Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma.

Robin Saluoks on 23-aastane ettevõtja, kelle idee digitaliseerida põllumajandus on saavutanud suure edu. Robini soov ettevõtlusega tegeleda paistis välja juba keskkoolis, kus koos kolme sõbraga asutati ettevõte Kolm Põrsakest, mis pakub teadusetendusi lastele.

eAgronom sai alguse Exceli tabelist, mida Robin haldas põllumehest isa ettevõtte jaoks. Sealt edasi kirjutas Robin juba programmi ning praeguseks on eAgronomist saanud toode, mis lihtsustab põllumehe elu: peab põlluraamatut, haldab ladu, korraldab logistikat, teeb keerulisi arvutusi ning järgib isegi PRIA toetuste reegleid.