Eakad ei tunne Hiiumaa looduskauni asukoha ja soodsa hinnaga pansionaati kolimise vastu huvi

Kahe nädala eest avati Kõpu mändide vahel hubane eakate pansionaat, kuid esialgsest huvist hoolimata pole sinna veel ühtegi elanikku leitud.

Kui kuulutati välja, et Hiiu vald hakkab Kõpu kooli ühes kõrvalhoones eakatele pansionaaditeenust pakkuma, oli huvi suur – 40 helistajat, kellest kolm oleksid olnud kindlad kliendid. Nüüd, kui pansionaat on valmis elanikke vastu võtma, selgus, et kolm soovijat vajaksid ikkagi hooldekodu, kirjutab Hiiu Leht.

Hiiu valla sotsiaalkeskuse juhataja Madis Roosimaa rääkis, et üks kolmest kohasoovijast vajas järelevalvet ja kaks hooldust. "Ootame siia neid, kes saavad veel enese eest hoolitsemisega hakkama," ütles Roosimaa. "Saja neljakümne euro eest kuus saame pakkuda sooja tuba, elektrit, vett, kööki, ühistuba ja telerivaatamise võimalust."

Hiidlased võtavad lihtsalt hoogu

Ühekorruselises värskeltremonditud pansionaadimajas on viis ühekohalist ja üks kahekohaline tuba. Tubades elasid kunagi lapsed, kuid nüüd on neid internaatkoolis vähemaks jäänud. Toidu saab tellida kõrval oleva kooli sööklast ning sisseosta teha poebussist. Avaral maa-alal võib marja- ja seenemetsas jalutada, peenart harida ning raamatukogu külastada.

"Kool oli väga rõõmus, et nüüd on lastel võimalik kuskil marti ning katri jooksmas käia," räägib Roosimaa koolirahva soodsast suhtumisest. Ta kutsub eakaid esialgu pansionaati talveperioodiks, kui on vaja ahju kütta ning väljas on libe või tuiskab.

"Arvestan sellise omapäraga, et hiidlased on konservatiivsemad inimesed, nad võivad lehest lugeda, aga neil on vaja enne saunas naiste käest kuulda. Tuleb natuke aega anda," usub Roosimaa, et peagi läheb asi käima.