Esmaspäeval, 31. jaanuaril võis igas soovija riigihangete registrist vaadata, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (lüh EAS) Tallinna kontoris kavatsetakse kahe aasta jooksul kuuel korrusel paikneva 350 taime hooldamiseks kulutada 30 000 eurot.

Summa tundus ebaharilikult kopsakas ning tekitas sarnast teenust pakkuvate ettevõtete juhtides hämmeldust. Üks neist helistas ka Maalehe toimetusse. "See on ikka tõesti liiga suur summa. Olen selles äris tegutsenud aastaid, hooldanud sama suurt taimede hulka sama korruste arvuga kontorihoones ega saa kohe üldse asjast aru," oli firmajuht nõutu.

Umbes samal ajal saabus toimetusse EAS-ist kiri, mis selgitas, et tegemist on veaga. "EAS on sõlminud kaheks aastaks taimede hoolduse lepingu 288 eurot kuus. Vabandame, riigihangete registrisse on sisestatud vale summa. Parandame ära esimesel võimalusel," kirjutas EAS pressiesindaja Emilie Toomela.

Kuna asi jäi ikkagi ebaselgeks, esitasime EAS-ile järgmised küsimused:

Kuidas on võimalik, et riigihangete registrisse sisestati vale summa? Tegemist on ju üsna suure erinevusega (eksimusega).

Kas sõlmitud hankelepinguga on võimalik tutvuda?

Kui palju on EAS seni kontoritaimede hooldamisele ühes kalendriaastas kulutanud?

Avaldame EAS-ist saabunud vastuse siinkohal täies mahus.

Pressiesindaja Emilie Toomela: Peame selgitama, et kõnealuste summade puhul tuleb eristada nende tähendust ja eesmärki - üks on maksimaalne võimalik rahaline maht (raammaksumus 30 000 euro väärtuses kahe aasta kohta), mis sisaldab nii taimede iganädalase hooldamise teenust kui ka kõiki võimalikke lisateenuseid, mida selle hankelepingu alusel saab vajadusel kahe aasta jooksul veel juurde tellida: nt lillede ümberistutamine, paljundamine, sisehaljastuse ümberkujundamine, hooajaliste dekoratsioonide ehitamine ja paigaldamine, samuti kõigeks selleks vaja minevad materjalid ja transport.



Teine, väiksem summa (240 eurot kuus) käsitleb selle lepingu alusel praegu tellitud ja kokku lepitud taimede iganädalase hooldamise teenust.



Seega on hankelepingu alusel võimalik vajaduse tekkimisel juurde tellida muid teenuseid. Hangete eeldatava maksumuse selgitamiseks uurisime eelnevalt turgu, et tagada sujuv teenus parima hinnaga, kuid alati ei selgita see täpset hinda. Hanke rahaline maht osutus parima pakkumuse saamisel oluliselt odavamaks turu-uuringus prognoositust. EAS ei ole tellinud ja ka ei plaani tellida 30 000 euro mahus sisehaljastusteenuseid järgneva kahe aasta jooksul.



Praegu on EAS hanke võitjalt tellinud sisehaljastuse hoolduse teenust vaid 240 euro väärtuses kuus (+ käibemaks). Leping on sõlmitud kaheks aastaks.



Mõistame, et maksimaalse eelarve ehk raammaksumuse deklareerimine riigihangete registris võib avalikkust eksitada. Võimalusel ja vajadusel saame selguse huvides edaspidi riigihangete registris raammaksumuse andmeid vastavalt tegelikele hinnapakkumustele täpsustada.



Kahepoolse lepingu sisu ei saa me kolmandate osapooltega jagada.



Varasemalt oli EASi sisehaljastuse igapäevaste hooldustööde kuutasu 685,21 eurot (ilma käibemaksuta).

Selles, et viga riigihangete registris on parandatud, võib igaüks oma silmaga veenduda, vaadates hankedokumente SIIN. Reale, kus veel esmaspäeval võis näha summat 30 000 eurot, on praegu kirjutatud 5 760 eurot.