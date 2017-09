Ebaseaduslik vähipüük tõi 200 000 eurot kahju

Augustis lõppenud tänavune vähipüügihooaeg tõi Saaremaal kaasa mitmeid rikkumisi, mille tulemusena on keskkonnainspektsioon alustanud 16 menetlust, kaasnenud kogukahju on arvestatud kokku 220 180 eurot.

Saaremaal tuvastati tänavu seitse olulise keskkonnakahjuga rikkumist, kus kahjusumma on üle 4000 euro. Sellega seoses on alustatud kriminaalmenetlust või on kriminaalmenetlus alustamisel, kirjutab Saarte Hääl.

Kaitsmaks jõevähi vähenevat looduslikku populatsiooni, oli vähipüük tänavu keelatud Põduste jões, Laugi peakraavis, Riksu ojas ja Riksu lahel. Nii olid populaarsemad kohad ikka need, mis viimastel aastatel välja kujunenud, ehk Oju, Võlupe ja Lõve jõgi.

Püüda tohtis vaid selliseid vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni on vähemalt 11 sentimeetrit või üle selle.

Üle Eesti on keskkonnainspektsioon alustanud tänavusel vähipüügihooajal kokku 24 menetlust, sealhulgas 17 väärteo- ja seitse kriminaalmenetlust. “Kuna ametlik vähipüügihooaeg lõppes alles neljapäeval, siis võivad need arvud veel muutuda, kuid üldpilt on praeguseks juba olemas,” märkis keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna peainspektor Aare Pai.