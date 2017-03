Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia ootab nominente

Keskkonnaministeerium palub 17. aprillini esitada ettepanekuid Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia ja Eesti looduskaitse märkide kandidaatidele.

Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemiaga tunnustatakse kodanikke, kelle tegevus looduslike koosluste, haruldaste liikide või looduse üksikobjektide uurimisel ja kaitse korraldamisel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel on olnud pikaajaline ja tähelepanuväärne. Preemiat on välja antud 1989. aastast ning alates 2010. aastast antakse Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia saajale ka looduskaitse kuldmärk. Preemia suurus on 5000 eurot.

Eesti looduskaitse märgiga tõstetakse esile inimesi, kelle teeneid on tunnustatud looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel ja looduskaitse arendamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse hõbemärki antakse välja alates 2011. aastast ning tänaseks on välja antud 30 märki.

Ettepanekud, mis sisaldavad nominendi looduskaitsetegevuse vabas vormis ülevaadet, palume saata Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonda hiljemalt 18. aprilliks aadressil: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või keskkonnaministeerium@envir.ee.

2016. aastal pälvis Kumari preemia kauaaegne loomaaia direktor Mati Kaal ning looduskaitse hõbemärgid ornitoloog Andres Kalamees, teenekad Lahemaa looduskaitsjad Arne Kaasik ja Anne Kurepalu, Saaremaa poollooduslike koosluste hooldaja Kalvar Ige, metsalooduse tutvustaja Leili Mihkelson, loodushariduse edendaja Maris Kivistik ning loodusajakirjanik ja giid Toomas Jüriado

Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia ja looduskaitse märkide laureaadid kuulutatakse välja mais looduskaitsekuu avamisel.