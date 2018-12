Eesti esimestel jõulukuuskede väljarentijatel kliente jagub

"See pott on ikkagi ajutine ning kuusk tahab edasi kasvada. Pikem hoidmine oleks nagu kala akvaariumisse panek, mida ma samuti ei poolda," ütleb Kätlin. Küsides, ega temperatuurierinevus ning talve veetmine elu soojas toas kuusele šokki ei põhjusta, vastab naine eitavalt.

"Kui noor puu just liiga järske temperatuurimuutusi kogema ei pea. Sellest, et puud kasvavad kenasti edasi, annab tunnistust ka klientide tagasiside. Kes juba seesugust kuuske soovib, see on valmis tema eest ka piisavalt hoolt kandma," ütleb Kätlin.

Erakordne huvi

Praegu on huvi kuuskede vastu nii suur, et eelmisel nädalal töötati iga päev kella üheni öösel, et piisavalt haava- ja saarepuust potte valmistada ning kuused sinna kasvama panna.

"Aasta eest nii suurt huvi ei tuntud. Kuid võib-olla me ei jõudnud lihtsalt õigete inimesteni," pakub aastaid kaubanduses töötanud Kätlin. "Minu töökogemuse jooksul on see täiesti fenomenaalne, kuidas postitusele Facebookis reageeriti. Meie selle reklaami eest midagi ei maksnud, inimesed on seda lihtsalt nii palju jaganud."

Kõige suurem huvi olla kuuskede vastu Tartust ja Tallinnast, aga ka Haapsalust, Pärnust ja Saaremaalt.

"Oleme saanud palju positiivseid kirju inimestelt, kellele mõte meeldib. See annab positiivset energiat," ütleb Kätlin.

Loo ilmumise päeval saavad oma kuused kätte tallinlased. Kolmapäeval toimetavad kuusekaupmehed puud ka Tartu ja Pärnu tellijateni, misjärel seatakse end reedel ja laupäeval üles Tallinna lauluväljaku jõuluturul, kus kuuski jagub samuti peamiselt neile, kes on paku sees istuvad noorkuused ette tellinud.

Foto: West Christmas Tree