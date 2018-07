Eesti Jahimeeste Selts alustas veelinnujahi alaste koolitustega

Neljapäeval alustas Eesti Jahimeeste Selts (EJS) välismaiste linnujahimeeste koolitajate ettevalmistusega. 1. augustist jõustub jahiseaduse muudatus, mille alusel kõik külalisjahimehed, kes soovivad tulla veelinnujahti, peavad läbima spetsiaalse koolituse.

„Esimese veelinnualase koolituse läbisid jahikorraldajad, kes on loodust väga hästi tundvad spetsialistid“, selgitas EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja lisas, et nad teevad oma tööd eelkõige kutsumuse pärast. „Kõik on olnud väga head praktikud ja meil on igati alus arvata, et veelinnujahid viiakse ka edaspidi korrektselt läbi."

Jahikorraldajatele tutvustati koolitusel jahiseaduse muudatust, eesti jahinduse hea tava rakendamist ning ornitoloog Kaarel Rohu poolt eelmise jahihooaja põhjal läbi viidud linnujahi uuringut. Väljaõppel hinnati koolitajate pädevust ning väljastati vastav tunnistus.

Järgmine veelinnujahikoolitus, mis on mõeldud jahiseltside esindajatele ja teistele huvilistele, toimub reedel kell 11 EJSi majas (Kuristiku 7, Tallinn). EJSil on sel aastal veel plaanis veelinnujahialased koolitusi korraldada.

Riigikogu võttis 13. juunil vastu jahiseaduse muudatuse, millega muudeti veelinnujahi külalistele kohustuslikuks koolituse läbimine. Koolituse eesmärk on tagada, et välisjahimehed järgiksid Eesti jahinduse hea tava ning väldiksid väidetavat massilist küttimist.