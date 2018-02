„Eesti kohanimeraamatut“ saab nüüdsest veebis lugeda

Eesti riigi 100. aastapäeva nädalal avatakse 2016. aastal ilmunud ja parima keeleteo auhinna saanud Eesti kohanimede kokkuvõtlik käsiraamat veebis kõigile tasuta lugeda.

Võrreldes paberväljaandega on sisu mõnevõrra uuendatud: arvesse on võetud 2017. aastal toimunud haldusreformi tulemused, st kõigi kohtade halduskuuluvus on esitatud reformijärgse seisuga; asulatele on jäetud näha ka reformieelne seis.

Kokku on muutunud ligi 2/3 artiklite andmed. Külad, mille nimed haldusreformiga muudeti, on esitatud uute nimede all ja vahel on lisatud ka uue nime etümoloogia. Üksikud lisandunud ametlikud külad on saanud kirja oma nime all artiklitesse. Täiendatud on mõne nime etümoloogiat, nt Mulgimaa nime üle arutati 2017. a ilmunud artiklites, millest on tehtud kokkuvõte.

Veebiversioonis võib näha ka kaarte, viipenimede jooniseid ja linke nimede allikaile. Lisaks on kättesaadav algne sõnaraamatu paberväljaanne PDF-failina.

Kohanimehuvilistele on enne sõnaraamatu kasutamist pakutud lahendada valikvastustega viktoriin.

Eesti kohanimeraamatut koostati üle seitsme aasta Eesti Keele Instituudi, Võru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi ning paljude nimeuurijate, ajaloolaste, geograafide jt koostöös. Sõnaraamatu toimetajad on Peeter Päll ja Marja Kallasmaa. Marja Kallasmaa on ühtlasi poolte artiklite autor. Veebiversiooni aitas teoks teha Indrek Hein.

Kohanimeraamatut vaata siit.