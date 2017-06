Eesti Maaülikool võtab vastu enam kui 1100 tudengit

Eesti Maaülikool ootab tänasest alates avaldusi 19 kõrghariduse esimese astme õppekavale (709 õppekohta) ning 18 magistriõppekavale (392 õppekohta). Sisseastumisavalduste vastuvõtt Eesti Maaülikoolis kestab 5. juulini, doktoriõppe 24 õppekohale saab avaldusi esitada kuni 15. augustini.

„Eesti Maaülikool pakub kvaliteetset haridust kõikidel õppeastmetel, meie eeliseks on kindlasti praktiline suunitlus,“ ütles õppeosakonna peaspetsialist Eda Aitsen. Ta lisas, et maaülikooli lõpetajad on tööturul hinnatud ning arvestades kogu maailmas toimuvaid muutusi, aitavad just suurepäraste teadmistega eksperdid leida lahendusi keskkonnaprobleemidele ning panustada jätkusuutlikesse ja innovaatilistesse lahendustesse.

Eelmisel aastal olid Eesti Maaülikoolis kõrgeima konkursiga toiduainete tehnoloogia, keskkonnakaitse, loodusturismi ja veterinaarmeditsiini õppekavad.

​Sisseastumisavaldusi võetakse vastu sisseastumisportaali www.sais.ee kaudu. Kellel ID-kaart puudub või on vaja sisseastumisandmeid täiendada, saab esitada nii avalduse kui täiendavad dokumendid ka Eesti Maaülikooli peahoones vastuvõtulauas (tööpäeviti kell 9.00-15.00, Kreutzwaldi 1a, ruumis 104).​