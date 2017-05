Eesti mehed rändasid paika, kuhu peaaegu ei saagi minna

Eelmisel kuul külastas rühm eestlastest ettevõttejuhte ja vaimulikke Athose mungariiki, kuhu juba üle tuhande aasta pole astunud ühegi naise jalg.

Põhja-Kreekas Thessaloniki lähedal asub Athose poolsaar, kus elu juba tuhatkond aastat käib oma reeglite järgi, millest üks tuntumaid on naiste sisenemiskeeld.

Kuigi autonoomne mungariik asub Euroopa südames, tuleb ka meestel sinna pääsemiseks taotleda viisa – poolsaar on eraldatud õigeusklikele munkadele palvetamiseks ja jumalateenistusteks ning niisama uudistajad pole oodatud. Õigupoolest on nende sisenemine keelatud ja Kreeka politsei aitab mungariigil end igati välismaailma eest kaitsta.

Iga klooster otsustab oma elukorralduse üle ise ning on selliseid, kus näeb munkade käes tahvelarvuteid ning selliseid, kus eelistatakse asju teha isaisade kombel.

Hiilgeaegadel oli sel kolmandiku Hiiumaa suurusel poolsaarel mitusada kloostrit, praegu on kloostreid 20 ja munkasid paar tuhat.

Andres Uibo sõnul on saarele viisaga sisenenud külastajatel võimalus lisatasuta kloostrites ööbida ning saada osa söögilauast. “Elatakse kloostri reeglite järgi, seega äratus on hommikul koos munkadega ja päev algab nelja tunni pikkuse jumalateenistusega.”