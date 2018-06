Eesti Näituste omanik Igor Pihela avab Nõmmel hooldekodu

Järgmisel nädalal avatakse Tallinnas Nõmmel hooldekodu, mis kuulub Pihelate perele.



„Nõmme hooldekodu on meie kontserni omand ja mitte ainuke, tegutseme suuresti perefirma tasandil,” teatas Igor Pihela Maalehe veebile.

Seni on ärimees tuntuks saanud eelkõige Eesti Näituste ASi omanikuna, nüüd aga tegutseb Igor Pihela üha laiema haardega hooldekande ja meditsiinimaailmas.

„Meil toimib praegu hooldekodu näiteks Kohtla-Järvel ja Tapa haigla juures, avasime seal veebruaris tervisekeskuse, lisaks on õendushoolduskohad,” loetles Igor Pihela tegevusi.

Ta lisas: „Tapal on 120 hooldekodu kohta, Nõmme hooldekodu tuleb 100 kohaga ja nädala pärast alustame Tabasalus 200kohalise hooldekodu ehitamist.”

Igor Pihela selgitas, et Viru Haigla ASi vastutusalas on Lääne-Virumaal muuhulgas ka AS Karell Kiirabi, Viru haigla ja mitmed arendamisel tervisekeskused ning hooldekodud.