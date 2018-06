Eesti noorte inseneride loodud elektrivormel kiirendab nullist sajani vähem kui kahe sekundiga

„Kui noorinsenerid on meeskonnas, et saada tugevaid praktilisi kogemusi, siis ettevõtted on meiega, et leida oma kollektiivi andekaid insenere ja tulevasi juhte. Meie suurtoetaja ABB on selles projektis kaasas olnud neli aastat. Sel korral saime ettevõttelt ka insenerteadmiste alast tuge, uus vormel kasutab ABB toodetud komponentidest valmistatud laadijat.”

Tudengivormeli projekti peatoetaja ABB juht Jukka Patrikainen märgib, et ettevõte toetab jätkuvalt tudengivormeli projekti, kuna see on oluline inseneritöö populariseerimisel ning ühtib ettevõtte arusaamadega taastuvenergiast ja energiatõhususest, aga ka jätkusuutliku transpordi arendamisest.

” Veetsime selle nimel päevi ja öid, tegime ja teeme seda jätkuvalt huvist inseneeria ja autospordi vastu. Indrek Petjärv

„Pöörame pidevat tähelepanu inseneride järelkasvule ning oleme rõõmsad, et saame koostöös tudengitega panustada elektromobiilsuse arendamisesse,“ kinnitab Patrikainen.

Patrikainen lisab, et ka ABB Grupp on pidanud vajalikuks osaleda projektides, mis ühtivad ettevõtte arusaamadega innovatsioonist ja tehnoloogiast ning taastuvaenergiast ja energiatõhususest.

„Alates tänavusest aastast toetab ABB Grupp nimesponsorina Rahvusvahelise Autoliidu vormel E elektrivormelite sarja, et edendada e-mobiilsust kogu maailmas,“ räägib Patrikainen. „Vormel E sari on tõestanud end edukaima rahvusvahelise täiselektrilise mootorispordisarjana.“

Juba tuleval kuul minnakse võistlema

Eesti tudengivormel kannab nime FEST18 ja see tuleb sõnapaarist Formula Estonia. Eesti tudengid osalevad oma ehitatud vormeliga erinevatel rahvusvahelistel võistlustel. Esimene kondiproov ootab uut vormelit ees juba juulis, mil osaletakse võistlusel Itaalias, sellele järgnevad mõõduvõtmised Tšehhis ja Ungaris ning Euroopa turnee lõpetab jõuproov Saksamaal.

Foto: FS Team Tallinn

Tootearendusvõistlus Formula Student on tudengite võistlus, mis koosneb üheistmelise vormelauto projekteerimisest, ehitamisest ja autoga suvistel mõõduvõttudel võistlemisest. Võrreldakse autode võimekust kaheksasõidus, kiirenduses, kvalifikatsioonis ja kestvussõidus ning meeskondade oskusi kaitsta vormeli disaini ning majanduslikku läbimõtlemist. Projektis osalemine annab tudengitele reaalse kogemuse auto projekteerimises ja valmistamises tutvustades autotööstuse finantsilist tausta.

Tudengivormeli meeskond FS Team Tallinn on loodud 2006. aastal Tallinnas. Tiimis on 60 üliõpilast Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tallinna Tehnikakõrgkoolist.

FS Team Tallinn kuulub sarja ligi 700st võistkonnast koosnevas maailma edetabelis stabiilselt esikümnes.