Lätlaste must-toonekure pesas askeldas viimati nugis. Kuvatõmmis

Aastal 2007. said Eesti teadlased musta toonekure pesa juures tööle esimese kaamera ning sellest said paljude teiste hulgas innustust lätlased, kirjutab homne Maaleht. Toona kutsusid Läti ornitoloogid naabrid appi ning nüüd on lätlaste linnukaameravõrk vaat et paremgi kui meil.