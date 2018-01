Eesti osaleb täna algaval Grüne Wochel juba 25. korda

Eesti toiduained on juba 25. korda esindatud täna Berliinis algaval maailma suurimal põllumajandus- ja toidumessil Internationale Grüne Woche, mis meelitab kümne päeva jooksul 19.-28. jaanuarini Berliini messikeskusesse üle 400 000 külastaja.

„Oleme viimase veerandsajandi jooksul tutvustanud Berliinis toimuval esinduslikul näitusel oma riiki, toitu ja turismivõimalusi. Eesti on selle aja jooksul palju muutunud, ajas on muutunud ka meie väljapanek. Eesti ettevõtjad suudavad tänaseks pakkuda väga kvaliteetset toitu ja teenust,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. EPKK Eesti korraldab Eesti väljapanekut 20. korda.

„Põhjamaine kliima ja selgelt eristuvad neli aastaaega annavad meie toidule omapära ja loovad head eeldused väärtusliku toidu pakkumiseks. Väljapaneku keskmes ongi Eesti puhas loodus, mahetooted ja Eestile omased loodusannid ning ulukiliha, mõistagi ei puudu tootevalikust ka eestimaalaste poolt armastatud traditsioonilised toiduained. Külastajad saavad Eesti stendil reisivõimaluste kohta nõu küsida kogenud turismiekspertidelt,“ lisas Sõrmus.

Sõrmuse sõnul osaleb põllumajandus-kaubanduskoda Saksamaal kahel suurel rahvusvahelise tähtsusega toidumessil. Grüne Woche on eelkõige lõpptarbijamess, mis on sakslaste ja paljude teiste riikide põllumajandus- ja toidusektori esindajate jaoks olulise suursündmusena heaks platvormiks Eesti toidu tuntuse tõstmiseks. Oktoobris osaleti Kölnis toimuval ärikülastajatele suunatud Anuga messil, kus ettevõtetel on võimalus luua kontakte uute klientidega.

Grüne Wochest tõuseb mõõdetav tulu

Sellel aastal on Grüne Woche messil esindatud 26 Eesti ettevõtte tooted: Linnamäe Lihatööstus, Liivimaa Lihasaaduste Wabrik, Kehtna Mõisa OÜ, Nõo Lihatööstus, E-Piim Tootmine, Saaremaa Piimatööstus, Farmi Piimatööstus, Tere, Liviko, Moe, A Le Coq, Kümmel ATM, DGM Shipping, Mobec, Kalev, Aare Jõumees, Bacula, Mahetark, Artisan Honey, Must Küüslauk, Rõngu Mahl, Salvest, Balsnack International Holding, Põltsamaa Felix, Tartu Mill ja Eesti Pagar.

Eesti toitu ja turismivõimalusi tutvustava väljapaneku leiab Berliini messikeskuse hallist 8.2 (stend nr 120). Eestiga samas hallis asuvad ka teiste Põhja- ja Baltimaade Läti, Leedu, Taani, Soome, Rootsi ja Norra väljapanekud. Lisainfot Eesti väljapaneku kohta leiab veebilehtedelt.

Statistikaameti andmetel eksporditi 2017. aasta 11 kuuga Eesti päritolu põllumajandussaadusi ja toiduaineid kokku 778,6 miljoni euro väärtuses,

Saksamaale viidi sealhulgas ca 25 miljoni euro väärtuses kaupu. Kõige enam eksporditi Saksamaale piimatooteid (vadakupulbrit, võid, koort ja juustu), põllukultuure (teravili, raps, kaunviljad), alkohoolseid jooke (peamiselt õlu ja muud kääritatud joogid) ning kala ja kalatooteid.

Eesti majutusasutustes peatus 2017. aasta 11 kuu jooksul kokku ligi 2 miljonit välisriikidest pärit külastajat, kellest Saksamaalt oli pärit 122 000 külastajat (6,1%). Saksamaa külastaja peatub Eestis keskmiselt kaks ööd. 2014. aastal, mil Eesti oli Grüne Woche ametlik partnerriik, kasvas Saksamaalt pärit külastajate arv aasta varasemaga võrreldes 11%.