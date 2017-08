Eesti õunakasvatajad kuulutavad piiritagusele ubinale sõja

Firmadest esimene kuulub aastaid nii kodu- kui ka välismaal marjakasvatusega tegelenud Paavo Otsusele, teine viimasel ajal hoogsalt mahe-Eestit propageerinud Siim Kabritsale. Ettevõtetel on võrdsetes osalustes tütarfirma OÜ Mulgi Õun, mis tehinguga tõusis Eesti suurimaks õuna- ja musta sõstra kasvatajaks. Ühisesse investeeringusse panustasid mõlemad ettevõtted 50% ulatuses.

Ostetud istandikest 32 hektarit on õunaaedade, 55 hektarit musta sõstra istandike all, kogu soetatud maavalduse suurus on 104 hektarit ja maad on plaanis ümbruskonnast juurdegi rentida, et tootmist laiendada.