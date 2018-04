Eesti parim toiduaine peaks järgmisest nädalast jälle suuremates kaupluskettides müügil olema

Ta rääkis, et tarbijate huvi parimaks pärjatud toodet proovida on suur. Sel laupäeval toimunud avatud sadamate päeva raames käis ta müügiletiga väljas Ristna sadamas, võttes kaasa 10-15 erinevat toodet. „Võtsin nalja pärast sinna muude asjade kõrvale kaasa 80 karpi klaarsägaja enne päeva lõppu oli kõik ära müüdud,” rääkis Mati Vetevool. Neil on kogemus 2013. aastast, kui Eesti Parima Toiduaine tiitli pälvis M.V.Wool marineeritud angersäga ja selle müük kasvas seejärel 12 korda.

Parimad toiduained Foto: Pressifoto

„Toode on praegu kõrgendatud tähelepanu all,” kinnitas ka M.V.Wool müügidirektor Indrek Rajangu. Kui enne võistluskonkurssi viskas üks ja teine poekett nende klaarsäga konservi sortimendist välja, siis nüüd on kõik ketid selle tagasi müügile võtnud. „Toode on väga maitsev, kui degusteerimisi teha, siis inimestele maitseb, kuid kuna nimi on nii võõras, siis oli müük väike,” selgitas Rajangu. „Järgmisel nädalal peaks see asi ära lahenema ja toode igas ketis jälle müügil olema.”

Konkursi peavõidu välja teeninud külmsuitsu klaarsäga viilud õlis pärjati märtsis ka Eesti Parim Kalatoode 2018 hõbemärgiga. Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul üllatas hindamiskomisjoni liikmeid ennekõike haruldase kala erakordselt hõrk maitse ning asjaolu, et M.V.Wool on selle tootega toonud Eesti poelettidele täiesti uue kalaliigi.

„Seda meeldiva maitsega luuvaba kala sobib nautida nii võileivakatte kui ka eraldiseisva hõrgu eelroana ning kindlasti peaksid seda kala proovima need tarbijad, kes on tavaliselt valge kala kõrvalmaitse hirmust ära põlanud,“ kinnitas Potisepp.

Eesti Parim Toiduaine 2018 võidutooted

Kuldmärgid

Eesti Parim Toiduaine 2018 – M.V.Wool AS Külmsuitsu klaarsäga viilud õlis

Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2018 - Orkla Eesti AS Pai smuuti vaarika-peedi-mustasõstra maitsega 5-viljamahl

Eesti Parim Alkohoolne Jook 2018 – Liviko AS Crafter's Aromatic Flower Gin

Hõbemärgid

Eesti Parim Lihatoode 2018 – Atria Eesti AS Maks & Moorits Ratatouille’ täidisega lihapihvid

Eesti Parim Kalatoode 2018 – M.V.Wool AS Külmsuitsu klaarsäga viilud õlis

Eesti Parim Toit Lastele 2018 – Salvest AS Põnn Ökoloogiline puuviljasmuuti 6+

Eesti Parim Köögiviljatoode 2018 – Salvest AS Smushie mango-apelsini-datli supersmuuti

Eesti Parim Magustoit 2018 - Premia Tallinna Külmhoone Premia Eesti Vabariik 100 koorejäätis

Eesti Parim Kuivsnäkk 2018 - Balsnack International Holding AS Ossi sinepimaitselised seakamarakrõpsud

Eesti Parim Valmistoit 2018 - Kulinaaria OÜ Selveri Köögi kikerherne-suvikõrvitsasalat

Eesti Parim Kaste 2018 - Valio Eesti Alma Kreeka DIP! kaste küüslaugu ja oliiviõliga

Eesti Parim Piimatoode 2018 - Farmi Piimatööstus AS AB joogiskyr

Eesti Parim Pagaritoode 2018 - Eesti Pagar AS Peedi-porgandi-pastinaagi-pihlaka Pehmik täistera palaleivake

Eesti Parim Kondiitritoode 2018 – Mattias Cafe OÜ Gustavi Lavendli Crème Brûlee

Väikeettevõtete võidutooted

Parim Toiduaine Lääne-Eesti väikeettevõttelt – Vigala Piimatööstus OÜ SAY Cheese Cheddar juustukrõpsud

Parim Toiduaine Lääne-Eesti väikeettevõttelt - Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm Farmare forellifilee karulauguvõiga

Parim Toiduaine Lõuna-Eesti väikeettevõttelt - Andre Juustufarm OÜ Andre Grand Old

Parim Jook Lõuna-Eesti väikeettevõttelt – Siidrikoda OÜ Mimikri

Parim Toiduaine Põhja-Eesti väikeettevõttelt – Gurmeeklubi OÜ Maroko Punase läätse dipp

Parim Jook Põhja-Eesti väikeettevõttelt - Nudist Peenjoogivabrik OÜ Rabarbra

Parim Toiduaine Virumaa väikeettevõttelt – RemedyWay OÜ Täkumetsa Mahe kanepikrõps

Parim Jook Virumaa väikeettevõttelt – Moe OÜ J.J.Kurberg Rukis

Eriauhinnad