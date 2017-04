Eesti parimad mõisad on selgunud

Täna pärastlõunal toimus Eesti Mõisate Ühenduse eestvedamisel Kadrioru lossis Eesti parimate mõisate pidulik tunnustamine. Parimad selgusid viies erinevas kategoorias: parim mõisamajutus, parim mõisaköök, parim mõisamajanduse edendaja, parim kultuurimõis ja parim mõisa restaureerimistegu. Samuti sai eriauhinna parim mõisate loo tutvustaja.

Eesti Mõisate Ühenduse juhatuse esimehe, Virumaal asuva Saka mõisa omaniku Tõnis Kaasiku sõnul on teist korda toimuva piduliku tunnustusürituse eesmärgiks laiemalt teadvustada mõisate rolli Eesti ajaloos ja kultuuris ning asjaolu, et mõisad on Eesti eri paigus olulised kohalikud tööandjad ning maaturismi arendajad.

2017. aastal tunnustatud mõisad:

Parim mõisatoitlustus 2017 - Pädaste mõis

Pädaste mõis. Foto: Rauno Volmar



Pädaste mõis on olnud teerajajaks kvaliteetse mõisaturismi arendajana juba 20 aastat. Pädaste mõisa kööki on kõrgelt tunnustatud nii maailma toidukriitikute poolt paljudes rahvusvahelistes väljaannetes kui ka külaliste poolt kogu maailmast. Viis korda on Pädaste mõisa restoran Alexander tunnistatud Eesti parimaks restoraniks ja maineka Põhjamaade toiduteejuhi Nordic White Guide poolt rahvusvahelise meistriklassi vääriliseks. Pädaste mõis on olnud innovatiivne piirkondliku köögi edendamisel ja välja arendanud oma originaalse gurmee-kontseptsiooni - tipptasemel Põhjala Saarte Köögi, mis kasutab kohalikku toorainet nii otse loodusest, kui ümbruskonna talunikelt, jahimeestelt ja kalameestelt. Mõisa köögis valmivad ka oma gurmeetooted, mida tarnitakse nii Eesti kaubandusvõrgus kui ka ekspordiks. Pädaste mõisas on oma tähelendu alustanud terve rida Eesti parimaid tippkokkasid ja veinispetsialiste. Ainuke Michelini tärnidega pärjatud kokk Eestis on täna Pädaste mõisa peakokk Matthias Diether.

Parim mõisa restaureerimistegu 2017 - Alatskivi loss

Alatskivi loss Foto: Jassu Hertsmann



Ligi 20 aastat tagasi algas Alatskivi lossi restaureerimine peale pikka aega lagunemist hoolimatu rentniku käes. Lekkiva katuse ja nõukogudeaegsete interjöörilisanditega lagunevast hoonest on saanud tundlikult ja professionaalset, seda ka välismaiste asjatundjate arvates. Järgitud on algseid materjale, nt kiltkivikatus, ja ruumilahendust. Lossi taastamise eestvedaja on aktiivselt uurinud arhiivimaterjali ja suhelnud lossiomanike järeltulijatega. Tänu sellele on tänaseks on lossi interjöörid taastatud vastavalt algsele lahendusele ja lossi sisustuse valiku aluseks on fotod lossis olnud mööblist, maalidest ja valgustitest.

Parim mõisamajutus 2017 - Kõue mõis

Kõue Mõis Foto: Tanel Meos



Põhjalikult renoveeritud ja 2012. aastal taas uksed avanud Eesti üks vanimaid mõisu Kõue mõis nimetati 2016. aasta novembris World Boutique Hotel Awardi auhinna võitjaks kui maailma kõige imepärasema sisekujundusega butiikhotell. Kõue mõisa külalistetoad on inspireeritud mõisa kunagise omaniku Otto von Kotzebue eluloost ja maailmarännakutest. World Boutique Hotel Award on maailma esimene ja seni ainuke tunnustus, mis on pühendatud üksnes luksuslikele butiikstiilis majutusasutustele.

Mõisamajanduse edendaja 2017 - Rägavere mõis

Rägavere mõis Foto: Ahti Randmere, Wikimedia Commons, Ahti Randmere



Rägavere mõisas ollakse tagasi juurte juures – mõis on põllumajandustootmise keskus ja oluline kohalik tööandja. Rägavere mõisa maadel Lääne-Virumaal peetakse mitut tuhandet lammast. Samuti peetakse mõisnike algatusel Rägavere mõisa pargis ka igal aastal lambafestivali.

Parim kultuurimõis 2017 - Raikküla mõis

Raikküla mõisa peahoone. Foto: Kaisa Saarmann



Raikküla mõisa tänased omanikud omandasid avariilises seisukorras mõisa peahoone 2000. aastal. Täna-seks on lisandunud veel kolm hoonet, neist mõisa aida restaureerimise eest tunnustas Muinsuskaitseamet 2013. aastal Raikküla mõisa omanikke aasta omaniku tiitliga. Teistest mõisatest eristab Raikküla mõisa see, et mõis on oma tuntuimad kultuuriüritused – konverentsid otseselt suunanud mõisaajaloo tutvustamisele. Raikküla mõis on korraldanud mitmeid aastaid mõisakunsti konverentse ja mõisapärandi konverentse. Raikküla oma konverentsidega tutvustab seega kaudselt kõiki mõisu. Loomulikult on Raikkülas toimunud ka kontserte ja teatrietendusi ning mõisa tall-tõllakuuris vahelduvad Eesti kunstnike näitused. Mõisal on suur raamatukogu ja vaatamisväärne antiikmööbli kollektsioon.

Parim mõisate loo tutvustaja - Corelli Music

Tuntud barokkmuusika edendaja Corelli Music on juba ligi 20 aastat korraldanud heategevuslikku kont-sertsarja Eesti Mõisad. Tänaseks on nad selle kontsertsarja raames esinenud juba 75-s Eesti mõisas ja kont-sertide juurde kuulub ka Jüri Kuuskemaa ajalootutvustus, andes nii märkimisväärse panuse Eesti mõisate lugude tutvustamisse.